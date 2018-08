11 décès par noyade en banlieue : Les autorités prennent enfin des mesures

Les nombreux cas de noyade constatés dans la banlieue dakaroise ces derniers temps ont suscité la réaction des autorités de Pikine et Guédiawaye. C’est dans ce sens que ces dernières ont mis les services compétents à contribution pour prévenir les risques de voir d’autres fils de cette contrée périr dans la mer.



A en croire Blondin Ndiaye, le préfet de Pikine, des dispositions vont être prises, en plus de celles qui sont déjà en vigueur. «Nous avons décidé de renforcer les patrouilles avec les différents commissariats», a-t-il martelé. Ces mesures viennent s’ajouter à celles déjà effectives, à savoir la présence des sapeurs-pompiers sur le terrain.



Les maires non plus ne sont pas en reste car, ceux de Wakhinane et de Golfe Sud ont été exhortés à faire déguerpir les tabliers qui occupaient anarchiquement les alentours des plages. D’ailleurs, rappellent-ils, les occupants de la plage de «Malibu» ont déjà reçu des sommations.



Concomitamment à ces mesures, des actions de sensibilisation auprès des riverains seront déroulées, informent-ils.