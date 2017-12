110 millions amassés entre 2014-2017: Joseph Koto dément et précise...

« Relativement au paiement à la pige, nous avons toujours estimé qu’un paiement mensuel était le mode le plus approprié car permettant à l’entraîneur de se libérer de toute contrainte familiale quotidienne pour s’acquitter convenablement de sa tâche qui va au-delà des campagnes pour s’étendre sur les périodes post-compétition et demande beaucoup de sacrifices », prône Joseph Koto.



L'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 20 ans a ainsi réagi après un article de « record » intitulé « 110 millions amassés entre 2014-2017, Koto le plus nanti des coaches locaux ».



Selon ces propres termes, « la vérité dans cet affaire est nous avons régulièrement perçu des indemnités (en toute logique) à l’occasion des campagnes (….), mais force est de reconnaître que l’agrégation de celles-ci est loin des sommes avancées ».



« Cette précision s’impose à nous d’autant plus que, l’article n’a pas manqué de susciter quelques réactions jusqu’à dans notre entourage immédiat et certainement au niveau de toutes ces personnes parmi lesquelles, l’honorable député Aida Mbodj, qui ont eu à s’élever pour porter le plaidoyer sur la situation des entraîneurs nationaux locaux aux premiers desquels, nous autres », ajoute le tout nouveau sélectionneur des Olympiques.