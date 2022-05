11BébésCalcinésATivaouane - Un témoin raconte l'horreur: "leurs mamans nous suppliaient de monter à l'étage pour les sauver"

L'horreur, sous son habit le plus maléfique, s'est emparée mercredi soir de l'Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Plus précisément au service néo-natologie où étaient internés plus d'une quinzaine de nouveaux-nés. Un incendie dont on ne connaît pas encore l'origine a ravagé cet étage de l'établissement sanitaire en calcinant 11 des bébés qui s'y trouvaient. Le spectacle est si sordide à l'entendement qu'on n'imagine pas le sentiment qui a animé ceux qui en ont été témoins oculaires. Amdy Moustapha, qui s'est confié à PressAfrik a vécu la tragédie en direct.



Notre interlocuteur réside à Mboro (Commune située à 24 kilomètres de Tivaouane) où il gère un magasin de produits avicoles et près d'une dizaine d'employés. L'un de ses employés a été fauché hier par un camion des ICS et c'est la principale raison de sa présence à l'hôpital Mame Dabakh de Tivaouane au moment de l'événement tragique. Il était là pour la prise en charge de son employé qui a une grave blessure à la jambe.



"L'incendie s'est produit vers 21 heures. A ce moment, nous étions en bas dans la cour de l'hôpital. Nous avons été alertés par les flammes à l'étage et des explosions de bonbonnes de gaz qui faisaient peur. Mais il était impossible pour nous de monter pour voir ce qui se passait réellement. Mon premier réflexe a été d'appeler les Sapeurs-Pompiers. Cinq minutes après, le spectacle était devenu pesant. Mais les explosions de bonbonnes nous décourageaient. Les mamans des bébés, en leurs et impuissantes devant la scène tragique, nous ont suppliées de monter pour les sauver. Là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Avec les autres gars qui étaient là, on a enlevé nos tee-shirts qu'on a mouillés pour ensuite braver les flammes", raconte Amdy Moustpha, le coeur serré.



"On ne peut pas laisser autant de nouveau-nés dans un endroit sans les surveiller"

Il poursuit: "En montant, nous avons croisé d'autres personnes qui avaient réussi à évacuer trois des bébés. Mais quand on est entrés dans la salle et qu'on a vu l'horrible scène de bébés calcinés, c'est impossible de décrire ce que nous avons ressenti sur le moment présent. Les Sapeurs-pompiers sont venus quelques minutes plus tard pour évacuer les lieux et procéder aux constats d'usage. Je ne sais pas ce qui a provoqué cet incendie. Mais il y a forcément eu négligence. Parce qu'on ne peut pas laisser autant de nouveau-nés dans un endroit sans les surveiller".