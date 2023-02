143e Appel de Seydina Limamoulaye: le message de Ousmane Sonko à la communauté Layène

Le leader de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, a adressé ce mardi un message à la communauté Layène qui célèbre le 143e anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye à Camberene (Dakar). Un guide que le leader de Pastef décrit comme homme aux dimensions multiples.



« 143 ans après, la communauté Layenne et le peuple sénégalais répondent toujours plus massivement à l’appel, dans le blanc immaculé de Seydina Limamou Laye. Yoff, Ngor, Cambérène et tout Dakar vibrent au au son des chants spirituels de la célébration de cet homme aux dimensions multiples. Nous nous associons à toute la communauté et à ses prières pour le Sénégal, l’Afrique et le monde. Amine », a écrit Ousmane Sonko sur ses réseaux sociaux.