14e Législature : Seydi Gassama invite les députés à « travailler ensemble pour faire avancer la démocratie »

Membre de la société civile sénégalaise et défenseur des droits humains, Seydi Gassama a invité les députés de la 14e législature « travailler ensemble » pour faire avancer la démocratie, l'Etat de droit et le bien-être des sénégalais ».



« Quel que soit la configuration de l'Assemblée Nationale après la proclamation des résultats définitifs par le Conseil Constitutionnel, les députés devront travailler ensemble pour faire avancer la démocratie, l'Etat de droit et le bien-être des sénégalais », a tweeté M. Gassama.



« Sur le plan institutionnel, les recommandations des "Assises nationales" et celles de la Commission Nationale de Réforme des Institutions (CNRI), créée par le Président Macky Sall lui-même en 2013, devront être revisitées et mises en œuvre », a-t-il ajouté.



Les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes (CNRV) ont été publiés jeudi 4 août. La coalition présidentielle «Benno Bokk Yakaar » a obtenu 82 sièges de députés, tandis que les coalitions d'opposition « Yewwi Askan Wi », menée entre autres par Ousmane Sonko, et « Wallu Sénégal », de l’ancien président Abdoulaye Wade, ont remporté respectivement 56 et 24 sièges, soit 80 au total pour cette alliance.



Et enfin, Aar Sénégal de Thierno Alassane Sall, Bokk Gis Gis de l’ancien maire Pape Diop et Les Serviteurs de Pape Djibril Fall ont chacun un siège.