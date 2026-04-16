152ᵉ Assemblée de l’UIP : El Malick Ndiaye appelle à un sursaut mondial en faveur de la paix et de la justice

À l’occasion de la 152ᵉ Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP), tenue à Istanbul, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a pris la parole ce jeudi 16 avril dans le cadre du débat général consacré au thème : « Cultiver l’espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures ».



Dans son intervention, il a alerté sur un monde « qui retient son souffle », confronté à une accumulation de crises multidimensionnelles, aux conséquences profondes et durables.



El Malick a ainsi appelé à un « sursaut collectif », rappelant que les « crises actuelles ne relèvent pas du hasard, mais procèdent de choix, d’inactions et, parfois, de renoncements ».



Revenant sur le thème central du débat, il a souligné que « l’espoir sans actes n’est qu’un mirage », tout comme « la paix sans justice n’est qu’une trêve fragile ». De plus, il a plaidé pour un « investissement accru dans l’éducation à la paix, une implication effective des jeunes dans les processus décisionnels », ainsi qu’une « meilleure prise en compte des préoccupations des générations futures dans l’élaboration des politiques publiques ».



S’agissant du rôle des parlements, le Président de l’Assemblée nationale a mis en exergue leur responsabilité en tant que garants de la démocratie et piliers de l’équilibre institutionnel.



Dans la même lancée, il a évoqué les réformes engagées au Sénégal en faveur d’un Parlement « qui contrôle et ne se contente pas d’applaudir », insistant sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et d’évaluation des politiques publiques afin de consolider la confiance citoyenne et la stabilité démocratique.



Enfin, M. Ndiaye a appelé à une diplomatie parlementaire plus active et plus audacieuse, fondée sur le dialogue entre les peuples, la prévention des conflits et le renforcement de la coopération entre les nations.



En Clôturant son intervention, il a exhorté les dirigeants du monde à ne pas léguer aux générations futures « la honte des renoncements », mais à leur « transmettre l’héritage d’un engagement lucide, courageux et résolument tourné vers l’avènement d’un monde plus juste et plus pacifique ».