15e édition de la Biennale de l’Art africain contemporain : le Président Diomaye attendu au Grand Théâtre ce jeudi

Le Président Bassirou Diomaye Faye est attendu ce jeudi, au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose de Dakar. Il va présider la cérémonie d’ouverture de la 15e édition de la Biennale de l’Art africain contemporain. L’annonce a été faite ce mercredi en Conseil des ministres.



Evoquant le rôle fondamental de la culture dans l’agenda national de transformation, le chef de l’Etat a rappelé au Gouvernement la place primordiale de la culture dans la « Vision Sénégal 2050 ».



Il a adressé ses félicitations et encouragements aux acteurs culturels pour leur « rôle majeur dans le rayonnement du Sénégal, la préservation de la stabilité sociale et du vivre ensemble dans le respect de nos valeurs et traditions », selon le communiqué du Conseil des ministres.



Il a exhorté le « ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le Secrétaire d’Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique à veiller à la décentralisation soutenue des actions, auprès des populations, dans l’élaboration inclusive et l’exécution consensuelle de l’agenda culturel du Sénégal. Il a également demandé au Gouvernement de lui proposer un programme national de réalisation d’infrastructures culturelles intégrant les Pôles et prenant en compte les spécificités et potentialités de nos terroirs », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres.



De plus, le président de la République a invité le ministre de la Culture à davantage travailler à la « vulgarisation de notre patrimoine culturel et historique et de veiller à la préservation du patrimoine historique classé notamment Gorée, île-mémoire, qui doit bénéficier d’une attention spéciale ».