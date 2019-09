1600 policiers seront mobilisés à l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan

La police ne va pas lésiner sur les moyens vendredi, à l'occasion de l'inauguration de la mosquée de Massalikoul Jinaan qui va enregistrer la présence du Khalife général des mourides et peut-être même du chef de l'Etat. face à la presse ce mardi, le Commissaire principal de la Police centrale de Dakar, Ndiarra Séne, a expliqué que l'événement entraînera plusieurs défis à relever sur le plan de l'organisation, notamment la sécurisation des personnes et des biens dans l’enceinte de la mosquée et ses environs ainsi que dans les lieux d’hébergement.



« Il s’agit aussi de la sécurisation des foules. Fort de ces délais factuels, la police nationale a pris une batterie de mesures. Dans un premier temps, nous aurons la mobilisation d’un effectif important d’environ 1600 fonctionnaires de police qui seront en uniforme comme en civil et qui relèvent des commissariats de toute la région de Dakar », a-t-il informé



Selon lui, la police va également prendre en charge de tous les aspects liés à l’évènement. Dans mosquée Massalikoul Jinaan, à Keur Serigne Touba de Colobane (où réside le Khalife actuellement) et dans les différents sites d’hébergements et de restauration ainsi que la surveillance des parkings aménagés pour l'occasion.