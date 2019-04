17 ans depuis la révélation de Messi dans la presse

Ce samedi 6 avril, l'Espagne fêtait les 17 ans de la découverte du joueur qui deviendrait le meilleur de l'histoire du championnat espagnol. En 2002, 'Mundo Deportivo' faisait une place dans son journal à un petit article sur les Cadets du FC Barcelone. Les Cadets, mais surtout un joueur en particulier. Un jeune joueur qui débordait de talent et qui laissait bouche bée ses coéquipiers et les entraîneurs de son club. Il faisait à l'époque partie de la 'Dream Team' des Cadets du club. Dans cette 'Dream Team' se trouvaient Cesc Fabregas, Gérard Piqué, mais aussi ce jeune talent argentin que le journaliste avait osé appeler le "nouveau Maradona". Bien évidemment, ce joueur n'était autre que Lionel Messi, qui rendait déjà dingues les défenses adverses, et qui émerveillait déjà les recruteurs et les dirigeants du club du FC Barcelone. L'article évoqué comment s'était réalisé le recrutement du jeune joueur qui avait commencé à jouer sur les terrains d'Argentine. Un contrat signé grâce à son agent Josep Maria Minguella. Aujourd'hui, le jeune ado de 17 ans est devenu une légende. Avec Besoccer