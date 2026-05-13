Ligue 1 : Le PSG sacré champion de France pour la 14e fois après sa victoire à Lens

Le Paris Saint-Germain a officiellement décroché le titre de champion de France de la saison 2025-2026, mercredi 13 mai, en s'imposant sur la pelouse de son dauphin, le Racing Club de Lens. Grâce à ce succès 2-0 lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club de la capitale s'assure la couronne nationale.
Ce 14e titre de champion de France dans l'histoire du PSG, le cinquième d'affilée, désormais verrouillé, le club peut désormais se tourner pleinement vers la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Celle-ci aura lieu le 30 mai à Budapest, face à Arsenal.
Ce 14e titre de champion de France dans l'histoire du PSG, le cinquième d'affilée, désormais verrouillé, le club peut désormais se tourner pleinement vers la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Celle-ci aura lieu le 30 mai à Budapest, face à Arsenal.
Autres articles
-
CAN U17 : la Côte d'Ivoire s'impose face au Cameroun, l'Ouganda surprend la RD Congo
-
Mondial 2026 : la FSF dévoilera la liste définitive des joueurs sélectionnés le 21 mai, au cours d’une conférence de presse
-
Sénégal : pourquoi la justice a condamné l’ancien international El Hadji Diouf à un an de prison avec sursis
-
Basket Africa League : Dakar pourrait accueillir la prochaine édition
-
Saudi Pro League : Al Nassr à deux doigts du titre, mais Al-Hilal arrache le nul sur une boulette de Bento