Ligue 1 : Le PSG sacré champion de France pour la 14e fois après sa victoire à Lens

Le Paris Saint-Germain a officiellement décroché le titre de champion de France de la saison 2025-2026, mercredi 13 mai, en s'imposant sur la pelouse de son dauphin, le Racing Club de Lens. Grâce à ce succès 2-0 lors du match en retard de la 29e journée de Ligue 1, le club de la capitale s'assure la couronne nationale.



Ce 14e titre de champion de France dans l'histoire du PSG, le cinquième d'affilée, désormais verrouillé, le club peut désormais se tourner pleinement vers la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Celle-ci aura lieu le 30 mai à Budapest, face à Arsenal.