Le Bernabéu promet l’enfer aux joueurs du Real Madrid, la France impressionnée par l’immense domination du PSG

Le Real Madrid va souffrir dans son propre stade

Ce soir, le Santiago-Bernabéu s’apprête à rendre un verdict implacable face à la dérive autodestructrice d’un Real Madrid en plein cataclysme. Entre bagarres internes et échecs sportifs, la direction de Florentino Pérez et l’entraîneur Arbeloa font face à la colère de supporters exaspérés par l’insolence du rival barcelonais. Kylian Mbappé, dont l’aura est sérieusement entachée par un comportement jugé douteux, traverse sa première grande crise de réputation et attend un accueil électrique. Le vestiaire, marqué par l’incident Valverde-Tchouaméni et les provocations maladroites de Bellingham, devra rendre des comptes sur le terrain contre Oviedo. Ce climat incendiaire pourrait précipiter un processus électoral et le retour de plus en plus commenté de José Mourinho.



Le PSG se rapproche de Lyon

Le PSG a été «sans partage», comme le titre L’Equipe.« La Ligue 1 des Champions», titre également le journal français dans ses pages intérieures. Les Lensois ont tenté jusqu’au bout de gêner le champion de France, les hommes de Pierre Sage ont tout de même mérité de rejoindre les Parisiens en Ligue des champions. «Le PSG écoeure Lens et s’offre son 14e titre de champion de France», écrit de son côté le Figaro Sport. Les Parisiens ont été d’une efficacité diabolique. 8 tirs, 3 tirs cadrés 2 buts alors que les Lensois ont frappé 22 fois au but, dont 8 cadrés, pour 0 but. Pour Pierre Sage, le score est “très injuste” mais il est fier du contenu produit par son équipe face à “la meilleure équipe du monde”. Safonov s’est érigé en géant vert et Kvara a été impitoyable. «Le PSG s’offre un titre en Nord», titre Le Parisien, avec un joli jeu de mots. L’Équipe parle aussi d’un «quinquennat capital». Le PSG, avec 5 titres de champion de France consécutifs, a la possibilité d’aller viser le record de Lyon qui est de 7 titres d’affilée.



Carrick réinvente Manchester United

Alors que Manchester United sombrait dans le chaos sous l’ère Amorim, Michael Carrick a réussi l’improbable : ramener le calme et la victoire à Old Trafford. En transformant une "maison de fous" en un vestiaire harmonieux, l’Anglais de 44 ans a enchaîné des succès prestigieux face à City, Arsenal et Liverpool, et s’est imposé comme le choix de la raison pour le poste de manager. Soutenu par Sir Jim Ratcliffe et adulé par ses joueurs, à l’image de Kobbie Mainoo qui se dit prêt à "mourir pour lui", Carrick a prouvé que son intelligence tactique valait bien plus que le prestige de noms comme Tuchel ou Luis Enrique. Bien que les défis de la Ligue des champions l’attendent la saison prochaine, il semble avoir enfin déchiffré le code pour redonner aux Red Devils leur lustre d’antan.