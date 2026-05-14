Ligue 1 : Marquinhos dépasse Saint-Étienne et entre dans l’histoire du championnat

Le Paris Saint-Germain (PSG) a été officiellement sacré champion de France pour la 14e fois de son histoire (5e titre consécutif) après sa victoire 2-0 contre le RC Lens, mercredi 13 mai 2026, lors d'un match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Les buts ont été inscrits par Khvicha Kvaratskhelia et Ibrahim Mbaye.



Si cette performance du club de la capitale a été saluée aux quatre coins du monde, une statistique fait jaser depuis ce week-end : Marquinhos possède désormais plus de titres de champion de France que la plupart des clubs historiques de Ligue 1. Avec 11 sacres au compteur, le défenseur brésilien devance Saint-Étienne, 10 fois champion, et se rapproche du record du PSG, son club.



Arrivé au Paris Saint-Germain en janvier 2013, Marquinhos a vu le club parisien dominer le football français. Sur les 14 titres de champion remportés par le PSG, le Brésilien en compte 11 à son palmarès personnel. Seuls les sacres de 2013, 2018 et 2019 lui échappent, la faute à des arrivées tardives.



Cette longévité au plus haut niveau place le capitaine parisien dans une position inédite. Dans le classement des clubs les plus titrés, Saint-Étienne suit avec 10 championnats, l’Olympique de Marseille avec 9, puis Nantes et Monaco avec 8 chacun. L’Olympique Lyonnais ferme la marche du top 7 avec 7 titres.



À 31 ans, Marquinhos est devenu un symbole de la stabilité parisienne. Défenseur central devenu capitaine, il a traversé plusieurs cycles, côtoyé des générations de stars et incarné la continuité d’un projet qui a redessiné la hiérarchie du football français. Sauf départ surprise, le Brésilien pourrait encore accroître son avance la saison prochaine.