Ligue 1 (27j) : AJEL de Rufisque se relance, Teungueth FC suit le rythme, Sonacos et Cambérène s’enfoncent

La 27e journée de Ligue 1, disputée ce mercredi 13 mai 2026, a rebattu les cartes aussi bien dans la course au titre que dans la lutte pour le maintien.



Leader du championnat avant cette journée, l’AJEL de Rufisque a retrouvé le sourire après une série difficile marquée par deux matchs nuls et une défaite. Devant son public du stade Ngalandou Diouf, le club rufisquois s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) face au Guédiawaye FC. Une victoire précieuse qui lui permet de conserver la tête du classement avec 48 points.



Son poursuivant direct, Teungueth FC, n’a pas tremblé non plus. Les hommes de Malick Daf sont allés décrocher une importante victoire (0-1) sur la pelouse de Wally Daan. Grâce à ce succès, Teungueth reste au contact du leader avec 47 points, relançant encore davantage le suspense dans la course au sacre.

En revanche, la soirée a été compliquée pour l’US Gorée. Les Insulaires se sont inclinés (2-0) face à l’US Ouakam et perdent du terrain sur les deux clubs de Rufisque. Avec 43 points, l’US Gorée reste troisième mais voit ses concurrents directs prendre de l’avance.



À domicile, Génération Foot a parfaitement fait respecter la hiérarchie en dominant la lanterne rouge Cambérène. Une victoire qui permet aux Grenats de rester bien placés dans le haut du classement.



Dans le bas du tableau, la situation se complique davantage pour Sonacos. Battus lourdement à domicile (3-0) par le Casa Sports, les Huiliers glissent à la première place relégable. Le Stade de Mbour a lui aussi réalisé une belle opération en dominant Dakar Sacré-Cœur (2-0).



De son côté, la Linguère a arraché un nul précieux (0-0) face au HLM de Dakar, un résultat qui lui permet de sortir provisoirement de la zone rouge.



Enfin, le duel entre l’AS Pikine et le champion en titre Jaraaf n’a pas trouvé de vainqueur. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge (0-0).