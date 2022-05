199 agents du ministère de la Justice décorés au titre de l'ordre national du Lion

Le ministre de la Justice a organisé, ce jeudi la cérémonie de décoration de ses agents. 199 récipiendaires ont été décorés dans l'ordre national du Lion au titre de l'année 2017-2022. Selon le ministre de la Justice, l'ordre national du lion et celui du mérite sont de hautes distinctions qui érigent les valeurs de travail et d'attachement à la nation. En effet, 92 médailles de l'ordre national du lion sont attribuées, et 107 médailles sont attribuées dans l'ordre national du mérite.



« Je suis particulièrement heureux de me retrouver avec la grande famille judiciaire qui se trouve être ma famille dans le cadre de cet événement relevant d'un rituel républicain empreint de fort symbolisme pour distinguer de valeureux citoyens », a déclaré Maître Malick Sall garde des Sceaux.



Poursuivant ses propos, le ministre de la Justice a aussi rappelé que l'ordre national du lion est la plus haute distinction sénégalaise. « L'ordre national des lions créé en 1960, sous l'appellation de l'ordre national du Sénégal. Elle fut rebaptisée ordre national du lion en 1972. Il récompense en temps de paix chaque citoyen ayant accompli dans la rigueur, et dans la patience, 15 années de service civil ou militaire, ou 20 ans d'activité professionnelle. Il distingue ainsi, les mérites éminents acquis au service de la nation, soit à titre civil ou militaire », dit-il.



En ce qui concerne l'ordre national du mérite, créé la même année le ministre précise qu’il « récompense les mérites acquis, soit dans une fonction publique, civil ou militaire, soit dans l'exercice d'une action privée. L'ordre national du lion et celui du mérite sont donc de hautes distinctions qui érigent les valeurs de fidélité, d'engagement, de discipline, de travail et d'attachement à la nationale au rang de valeur immuable. Aujourd'hui, le temps n'est pas au discours, mais à la reconnaissance, à la gratitude de la nation (...). C'est dans ce cadre que 92 médailles de l'ordre national du lion sont attribuées dont 2 commandeurs, 10 officiers, et 80 chevaliers. En ce qui concerne l'ordre national du mérite, 107 médailles sont attribuées, dont 6 de commandeurs, 23 officiers, et 78 chevaliers ».



Selon Me Malick Sall, les promus relèvent de tous les métiers de la Justice : magistrats, avocats, d'administrateurs de greffe, de greffiers, de notaires, d'experts, de notaires, d'ingénieurs, de travailleurs sociaux, d'huissier de justice, d'agent administratif, de secrétaire, et de chauffeur entre autres.



Toutefois, il exhorte les récipiendaires à redoubler d’efforts dans leurs « engagements quotidiens par l’abnégation, la persévérance, et la constance qui leur ont valu cette distinction par le président de la République Macky Sall ».