1xBet Sénégal 2025 rétrospective : une année de confiance, de reconnaissance et de jeu responsable

Une année de jalons et de leadership sur le marché



L’année 2025 a marqué un véritable tournant pour 1xBet au Sénégal – une année placée sous le signe de la confiance, de la fiabilité et d’un engagement fort en faveur du jeu responsable. Alors que des millions de fans sénégalais célébraient des moments sportifs emblématiques, 1xBet est resté au cœur de l’action, en offrant une expérience de paris inégalée et en soutenant des évolutions positives au sein de l’industrie.



Confiance et transparence : établir la norme de référence



1xBet est entièrement agréé et opère légalement au Sénégal, en respectant les normes les plus élevées en matière de transparence, de sécurité et de service client. La communication ouverte de la marque, la rapidité des paiements et la solidité de son support ont fait de 1xBet le choix privilégié des fans partout dans le pays. Dans une année marquée par une forte activité médiatique et une concurrence intense, la réputation de 1xBet n’a cessé de se renforcer, prouvant que le véritable leadership repose sur la confiance et la responsabilité.



Reconnaissance internationale : finaliste des SiGMA Africa Awards



L’an dernier, la marque a été nommée Meilleur opérateur de paris sportifs en Afrique lors des prestigieux SiGMA Africa Awards 2024, une véritable reconnaissance de l’excellence du secteur. Le temps fort de cette année est venu lorsque 1xBet a été nommé finaliste des SiGMA Africa Awards 2025 dans deux catégories : Meilleur opérateur de paris sportifs 2025 et Meilleure expérience mobile 2025.

Ces nominations, aux côtés de distinctions internationales telles que « Produit sportif mobile de l'année » aux International Gaming Awards 2025, confirment la position de 1xBet parmi les marques de jeu les plus prestigieuses d’Afrique. Les SiGMA Awards, organisés au Cap, ont réuni des leaders de l’industrie venus de tout le continent, avec 1xBet se distinguant par son innovation, son orientation client et son excellence opérationnelle.

Partenaire officiel de la CAN : créer l’attente autour du plus grand événement footballistique d’Afrique



Décembre 2025 marquera le coup d’envoi de la CAN 2025, le tournoi de football le plus prestigieux du continent africain. En tant que partenaire officiel de la CAF (Confédération Africaine de Football), 1xBet joue depuis 2019 un rôle clé dans le développement du football à travers l’Afrique, en soutenant plus de 35 tournois majeurs – dont la CANF, le CHAN, la Super Coupe de la CAF, la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération – rien que sur l’année écoulée.





Le football est au cœur de la culture sénégalaise, et 1xBet rapproche les fans de l’action.



Une action sportive incontournable

L'année 2025 a rapproché plus que jamais les fans sénégalais des grands moments sportifs : du suspense de la Ligue des champions de l'UEFA et des matchs emblématiques de la Premier League à l'effervescence des plus grands tournois de la CAF, comme le CHAN et la prochaine CAN. 1xBet a assuré une couverture experte du football, du basket-ball et des ligues les plus suivies au monde, permettant aux fans de rester connectés à chaque but, à chaque temps fort et à chaque cérémonie de remise des trophées.



Promotions dynamiques et campagnes sur les réseaux sociaux tout au long de l’année



Tout au long de l’année 2025, 1xBet a su maintenir l’engagement de la communauté grâce à un calendrier riche de promotions phares – CAF Trophy Hunt, Spin and Win, tirages hebdomadaires de freebets et bien plus encore. Les réseaux sociaux ont été particulièrement actifs, avec environ 24 concours uniques et des campagnes interactives organisés tout au long de l’année.



Ces activités SMM ont récompensé l’engagement, la créativité et la passion des fans. Au total, près de 216 gagnants ont reçu des codes promotionnels exclusifs et des prix pour leur participation, faisant de chaque mois une nouvelle occasion de célébrer la victoire et de se sentir pleinement membre de la communauté 1xBet. Des quiz gamifiés, des activations les jours de match et des campagnes exclusives ont permis de garder l’adrénaline du gain toujours à portée de main.



Jeu responsable : campagnes 1xBalance



L’engagement de 1xBet en faveur du jeu responsable s’est illustré à travers les campagnes continues 1xBalance sur les réseaux sociaux. La marque a proposé des contenus éducatifs, des quiz ludiques et des conseils pratiques pour promouvoir des habitudes de jeu saines. Alors que le jeu responsable devient de plus en plus essentiel, le rôle de leader de 1xBet dans ce domaine continuera de se renforcer, avec des projets d’expansion de l’initiative prévus pour 2026.



Perspectives



À l’approche de la fin de l’année 2025, 1xBet Sénégal remercie tous les fans pour leur confiance et leur fidélité. Cette année a été marquée par la croissance, la reconnaissance et l’innovation, posant des bases solides pour davantage de succès en 2026.

Restez à l’écoute : 1xBet continuera de montrer l’exemple en matière de confiance, de célébration du football et de promotion du jeu responsable pour tous.

