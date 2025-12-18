Secteur postal : plus de 500 milliards FCFA générés par l’informel, selon l’ARTP

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a présenté, ce jeudi 18 décembre 2025, les résultats de l’enquête nationale sur l’impact des acteurs informels sur le secteur postal.



Selon l’enquête menée par le cabinet SOTERCO, plus de 70 % des acteurs informels sont concentrés à Dakar, Thiès et Diourbel. D’après les données communiquées par l’ARTP, le chiffre d’affaires annuel généré par ledit secteur informel postal est estimé à plus de 500 milliards de FCFA, soit près de 4,7 % du PIB national.



S’exprimant à cette occasion, le Directeur général de l’ARTP, Dahirou Thiam, a souligné que plus de 95 % des acteurs informels souhaitent normaliser leurs activités, malgré une grande méconnaissance du cadre légal et réglementaire en vigueur.



Il a ainsi appelé à leur formalisation progressive, avec bien entendu, l’engagement de l’ARTP à les accompagner à travers des mécanismes adaptés, notamment la réforme du Code des Postes, la digitalisation et la mise en place d’un bac à sable réglementaire.



L’ARTP réaffirme ainsi sa volonté de contribuer à la mise en place d’un secteur postal inclusif, moderne et sécurisé, au service du développement économique et du e-commerce au Sénégal.

