Succès de la deuxième greffe de moelle osseuse à Dalal Jamm : le ministère de la Santé salue les avancées médicales du Sénégal

Après une première intervention réussie le 19 février 2025, un deuxième patient a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse avec succès le 30 novembre 2025 au Centre hospitalier national Dalal Jamm.



Dans un communiqué publié ce 18 décembre 2025, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique porte à la connaissance du public que cette deuxième intervention, menée au sein de l'unité de greffe de moelle osseuse de l'établissement, vient consolider les « progrès du Sénégal dans la maîtrise des actes médicaux de haute technicité ».



« Cette seconde opération a été entièrement réalisée par une équipe médicale sénégalaise. Le patient présente aujourd'hui une évolution clinique très favorable et se porte en excellente santé », peut-on lire dans le communiqué.



Le ministère félicite l'équipe médicale, conduite par la Professeure Fatou Samba Diago Ndiaye, et salue son engagement ainsi que son expertise.



Enfin, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rend également hommage à l'ensemble du personnel du Centre hospitalier national Dalal Jamm et réaffirme sa volonté d'accompagner le développement de cette unité spécialisée, conformément aux orientations de la nouvelle politique de santé.