Gouvernance : le FDR accuse le régime d’aggraver la situation économique

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a tenu, ce jeudi à Keur Massar, une conférence de presse au cours de laquelle il a vivement critiqué la gestion du pouvoir en place. Son coordinateur national, Samba Sy, a dressé un réquisitoire sans concession contre le gouvernement, dénonçant une gouvernance marquée, selon lui, par l’opulence des dirigeants face à la détresse sociale des populations.Aux côtés de plusieurs responsables de l’opposition, Samba Sy a affirmé que « le Sénégal traverse une crise multisectorielle profonde ». Pour le FDR, la situation économique est particulièrement préoccupante. « L’économie sénégalaise est aujourd’hui en faillite », a soutenu le coordonnateur national, estimant que « tous les secteurs d’activité sont actuellement à l’arrêt », ce qui plongerait le pays dans une « stagnation dangereuse ».« Au lieu de faire progresser notre pays, ils le font reculer, et ils le font reculer dangereusement », a-t-il martelé devant ses militants. Le Front a également pointé ce qu’il qualifie de dérives éthiques au sommet de l’État. Le FDR a notamment dénoncé l’attitude d’un ministre qui se serait, selon lui, publiquement félicité d’avoir utilisé des ressources publiques au profit de ses partisans.Samba Sy et ses camarades se sont aussi interrogés sur la cohésion de l’équipe gouvernementale. Ils accusent le Premier ministre de gouverner avec des membres de son gouvernement qu’il aurait lui-même, par le passé, accusés publiquement de malversations financières. Le FDR estime enfin que les autorités actuelles sous-estiment l’impact de leurs décisions sur le quotidien de plus de 18 millions de Sénégalais. Le point culminant de l’intervention de Samba Sy a porté sur le décalage qu’il observe entre le discours officiel appelant les populations à « se serrer la ceinture » et le train de vie de l’État.« Ils voyagent en jet privé, ils font montre d’opulence et ne se privent de rien », a dénoncé le leader du Front, fustigeant également l’utilisation des fonds politiques, autrefois critiqués par les actuels dirigeants, mais qu’il accuse aujourd’hui d’employer pour assurer leur confort personnel.