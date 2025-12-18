JOJ 2026 : le ministre du Tourisme échange avec les hôteliers de la Petite Côte sur les défis de l’accueil

Le ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba, a rencontré ce jeudi 18 décembre 2025 des Directeurs d'hôtels de la Petite Côte, en présence des directeurs du sous-secteur touristique.



Selon une note du ministère, cette rencontre a permis d’échanger sur les enjeux liés à l’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), notamment les attentes des établissements réceptifs en matière d’accueil et de prise en charge optimale des hôtes durant cet événement majeur.



Au cours des discussions, plusieurs préoccupations ont été soulevées, parmi lesquelles la sécurité, la salubrité, les occupations anarchiques ainsi que les nuisances sonores, autant de facteurs déterminants pour garantir une expérience de qualité aux visiteurs.



À cette occasion, le ministre a réaffirmé la volonté ferme du Gouvernement du Sénégal et de son département ministériel d’apporter des réponses concrètes et adaptées dans les meilleurs délais, à travers une synergie d’actions impliquant l’ensemble des parties prenantes, afin d’assurer le succès des JOJ et de renforcer l’attractivité touristique de la Petite Côte.