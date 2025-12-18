Goudomp : un hôpital militaire de campagne déployé pour des soins gratuits aux populations

Les populations de Goudomp et des localités environnantes bénéficient désormais d’une prise en charge sanitaire gratuite avec le déploiement, ce jeudi 18 décembre, d’un hôpital militaire de campagne de niveau 2. Cette infrastructure sanitaire temporaire, installée dans le cadre d’une action civilo-militaire d’envergure, vise à renforcer l’offre de soins dans cette partie du sud du pays.



Selon le Directeur de cet hôpital, le Médecin Colonel Cheikh Hamidou Lam, l’établissement est dimensionné pour hospitaliser entre 40 et 60 patients. Il est également en mesure d’assurer jusqu’à 2 500 consultations par mois, une quinzaine d’interventions chirurgicales par jour, ainsi que le même nombre d’accouchements quotidiens. « Une quinzaine de spécialités médicales sont prévues afin de répondre efficacement aux besoins de santé des populations », a-t-il précisé.



Déployé pour une durée d’un mois, cet hôpital militaire de campagne entend apporter une réponse concrète aux difficultés d’accès aux soins souvent rencontrées par les habitants de Goudomp et des zones environnantes. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’une convention entre le ministère des Forces armées et le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, illustrant la synergie entre les secteurs de la défense et de la santé au service des populations civiles.



Dès son ouverture officielle, l’engouement des populations ne s’est pas fait attendre. En effet, de nombreux patients ont afflué en masse pour bénéficier des consultations et des soins gratuits offerts par cette structure sanitaire exceptionnelle, traduisant ainsi l’importance et la pertinence de cette intervention dans le département de Goudomp.