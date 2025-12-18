Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Extradition de Doro Gueye : «Le délibéré est suspendu» à cause d’un «dossier bâclé et mal ficelé», selon Madiambal



Extradition de Doro Gueye : «Le délibéré est suspendu» à cause d’un «dossier bâclé et mal ficelé», selon Madiambal
Le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, en exil en France, a indiqué, ce jeudi, que la Cour d’Appel de Paris a «suspendu jusqu’à nouvel ordre» son délibéré concernant l’extradition de Doro Gaye au Sénégal, en raison d’un «dossier bâclé et mal ficelé».

Dans une publication sur X (ex Twitter), Madiambal Diagne a précisé que «la Cour d’Appel de Paris considère que le dossier en l’état ne permet pas à la juridiction de statuer définitivement». 

Pour rappel, Madiambal Diagne est lui-même en attente d’une décision de la Cour de justice de Versailles concernant une procédure d’extradition engagée par les autorités sénégalaises. 
Autres articles

Charles KOSSONOU

Jeudi 18 Décembre 2025 - 16:45


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter