Extradition de Doro Gueye : «Le délibéré est suspendu» à cause d’un «dossier bâclé et mal ficelé», selon Madiambal

Le journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, en exil en France, a indiqué, ce jeudi, que la Cour d’Appel de Paris a «suspendu jusqu’à nouvel ordre» son délibéré concernant l’extradition de Doro Gaye au Sénégal, en raison d’un «dossier bâclé et mal ficelé».
Dans une publication sur X (ex Twitter), Madiambal Diagne a précisé que «la Cour d’Appel de Paris considère que le dossier en l’état ne permet pas à la juridiction de statuer définitivement».
Pour rappel, Madiambal Diagne est lui-même en attente d’une décision de la Cour de justice de Versailles concernant une procédure d’extradition engagée par les autorités sénégalaises.
