200 personnes menacées de licenciement à l’AIBD : le SYNATRACS menace les responsables Turcs et...

Les responsables dudit syndicat ont également demandé la diminution du personnel turc, dénoncé les lenteurs administratives au niveau de LAS (Limak-Aibd- Summa), la gestion de l’Aéroport, les difficiles conditions de travail du personnel transféré à Diass, le statut des travailleurs temporaires, les problèmes de logistiques et de dotation pour la police et la gendarmerie, les difficultés budgétaires des ADS (Aéroports du Sénégal) et financières des aérodromes secondaires entre autres points, ont été évoqués.



Leur Secrétaire général, Mamadou Diop très remonté, réclame de meilleures conditions pour les travailleurs sénégalais. « L’aéroport de Diass a vu le jour, il n'y a pas longtemps. C’est aujourd’hui qu’il boucle ces 100 jours. Mais nous ne pouvons parler que de notre déception à ce niveau. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des syndicalistes. Un syndicaliste pour qu’il soit tranquille, il faut que ses travailleurs soient rassurés. Ils nous ont promis le meilleur, mais au fond, si vous regardez bien, c'est du très beau, couché sur des difficultés multiples », dénonce t-il.



Selon Mamadou Diop, ce que vivent les travailleurs sénégalais à l’AIBD est comparable à de l’esclavage. Les Turcs, ils s'enferment dans leurs bureaux, avec de bons salaires. Si l’on vérifie bien, on se rend compte que ce sont des salaires de ministre sinon plus. Alors que c'est des maçons qui ne maîtrisent pas le travail aéroportuaire. Ce syndicat est né pour défendre les travailleurs ».



A l’en croire, « dans cet aéroport de Diass, les problèmes de logistique et de dotation pour la police et la gendarmerie ne sont pas réglés. Ces agents marchent à pieds ils n’ont pas de moyens de déplacement ».