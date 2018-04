2019 : Macky Sall promet le réarmement du Sénégal

Le chef de l’Etat Macky Sall a promis, en marge de la célébration de la 58e fête de l’Indépendance, le réarmement des armées du Sénégal. En effet, Macky Sall qui s’est félicité du défié, a promis que des nouveautés seront présentées aux Sénégalais en 2019.



«Le défilé, miliaire, à pied et motorisé, a été d’une parfaite réussite. Vous savez, la parade est une des meilleures indications de la discipline, de l’état moral, du niveau d’entrainement et de cohésion d’une troupe », a-t-il déclaré. Avant d’avouer être rassuré «sur la capacité des forces de défense et de sécurité, à faire face à toutes les menaces, mais aussi à participer à toutes les actions de développement et d’éducation de la jeunesse».



Dans la même veine, le Président Sall a indiqué : «Je voudrais réaffirmer ici ma volonté de doter les forces armées sénégalaises, les forces de défense et de sécurité, de tous les moyens nécessaires aux missions qui leur sont assigné».



Et Macky Sall de erminer : «S’il plait à Dieu, l’année prochaine et les années à venir, nous verrons une montée en puissance de toutes les armées, terre, air, mer, de la gendarmerie nationale, des forces de police et de toutes les forces paramilitaires».