Dakar : un homme de 60 ans "tue" sa femme, après 35 ans de mariage

La Brigade de la gendarmerie de la Foire (Dakar) a déféré hier, jeudi, Babacar Fall, âgé de 60 ans. Il est suspecté de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de sa femme sans intention de la donner.



D’après le quotidien Libération, dans sa publication du jour, M. Keita est décédée le 07 décembre 2025. A l’origine de cette affaire, elle aurait eu une dispute avec son époux, dans la nuit du 29 novembre, vers 2 heures du matin.



Babacar Fall soutient que la défunte se serait agrippée sur lui. En voulant la dégager, elle aurait atterri sur un meuble, avant de décéder une semaine après son évacuation à l’hôpital.



Au cours des investigations criminelles, M. Sané, le frère du défunt, a cependant tenu un discours qui prend le contre-pied de celui de son beau-frère, principal suspect dans l’affaire. "M. Sané a indiqué que sa sœur était souvent battue par son mari", rapporte la même source d’information.



Pendant que l’inculpation de Babacar Fall se poursuit, l'examen du corps par les enquêteurs montrent "clairement que la victime présentait des ecchymoses au niveau de la tête et de l'œil gauche. Des lésions étaient aussi visibles sur sa lèvre inférieure".