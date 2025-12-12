Dossier Aser : la République des valeurs (Rv) section Madrid dénonce l’absence de transparence et exige des comptes

La section Diaspora Europe de la République des Valeurs (RV) de Thierno Alassane Sall a tenu un rassemblement, le jeudi 11 décembre 2025, devant les sièges de l’Agence Publique Espagnole de Crédit à l’Export (CESCE) et AEE Power EPC à Madrid (capitale de l’Espagne), pour dénoncer l’absence de transparence entourant les 37 milliards destinés à électrifier 1 600 villages. Elle interpelle les autorités sénégalaises, exige des comptes et alerte les partenaires techniques et financiers sur ce qu’elle qualifie de « nébuleuse » autour du projet confié à l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER).



Tout est parti d’une mission gouvernementale sénégalaise dépêchée récemment à Madrid (Espagne) pour tenter de régler un blocage majeur : la suspension par la CESCE des décaissements liés au projet d’électrification de 1 600 villages. Selon la cellule de communication de la Rv, malgré leur déplacement à Madrid, la délégation sénégalaise n’a finalement pas été reçue. Selon la section Diaspora Europe de la RV, ce refus de rendez-vous n’a rien d’anodin.



La section affirme que l’agence espagnole exige au préalable la justification de l’utilisation de l’avance de 56 millions d’Euros soit 37 milliards de FCFA déjà encaissée au profit de la société AEE Power EPC. Cette avancée est censée permettre la mise en œuvre des premières étapes du programme. Or, aucune preuve concrète n’a été fournie par la partie sénégalaise concernant l’utilisation réelle de ces fonds, et c’est là le cœur du scandale dénoncé. D’après la RV diaspora Europe, les autorités sénégalaises sont incapables de produire « des éléments probants sur l’affectation réelles des fonds » .



Selon les informations du journal Les Echos, le projet tel qu’il était présenté devait permettre d’électrifier près de la moitié des villages ciblés dès la première moitié des 36 mois prévus. Mais, dix huit (18) mois après le versement de l’avance, environ 600 villages aurait du bénéficier d’une électrification effective. Or, sur le terrain, affirme la diaspora, il est difficile de trouver trace de ces réalisations. Ainsi sans son communiqué, elle réaffirme son engagement à défendre « les droits des 1 600 villages toujours plongé dans le noir, alors que 37 milliards de FCFA demeurent dans les ténèbres de l’opacité ».