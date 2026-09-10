24e anniversaire du « Joola » : le président ordonne des dispositions exceptionnelles pour les familles

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la célébration du « 24e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola », lors du Conseil des Ministres ce jeudi 10 septembre 2026.



Rappelant que la Nation va commémorer cet événement « dans l'unité, le recueillement et la solidarité », le chef de l'État a instruit les équipes gouvernementales d'agir « en liaison avec les familles des victimes et les rescapés, pour la tenue, dans les meilleures conditions, des cérémonies religieuses et officielles ».



Dans ses directives, le président Faye a particulièrement insisté auprès du Premier ministre sur « l'importance de veiller à l'accès systématique des familles des victimes et des rescapés aux monuments et lieux de mémoire », citant explicitement « le Musée national dédié aux victimes, érigé à Ziguinchor ».