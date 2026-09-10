Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye attendu à « Washington puis Abu Dhabi » du 14 au 17 septembre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a fait part lors du Conseil des ministres ce jeudi 10 septembre 2026 de son agenda institutionnel et diplomatique des prochains jours, marqué par la remise de la Flamme olympique des JOJ Dakar 2026 et deux déplacements internationaux aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis.



En ouverture de ce chapitre, le chef de l'État a annoncé qu'« il présidera, le 12 septembre 2026, la cérémonie de remise de la Flamme olympique, dans le cadre des JOJ Dakar 2026 ». Dans cette perspective, le président Faye a instruit le gouvernement « de veiller au bon déroulement de son passage dans toutes les régions du Sénégal », soulignant la portée nationale de cet événement sportif.



Sur le plan diplomatique, le président de la République effectuera un séjour professionnel nord-américain puis au Moyen-Orient. Il « effectuera une visite de travail, les 14 et 15 septembre 2026, à Washington, aux Etats-Unis », avant de se rendre « du 16 au 17 septembre 2026, à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, pour une visite officielle ».