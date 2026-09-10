Partenariat État-Secteur privé : les chantiers prioritaires du président Bassirou Diomaye Faye

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a engagé le gouvernement à amplifier le dialogue avec les acteurs économiques, fixant l'échéance de fin octobre 2026 pour la finalisation de deux projets majeurs : la loi d'orientation sur le patriotisme économique et la Stratégie portuaire nationale.



Lors du Conseil des ministres ce jeudi 10 septembre 2026, revenant sur l'audience accordée le 3 septembre au Conseil national du Patronat (CNP), le chef de l'État a félicité l'ensemble des organisations du secteur privé « pour leur contribution remarquable au développement économique et social national et à la création d'emplois ». Il a rappelé la nécessité « de recevoir régulièrement les acteurs du secteur privé » afin d'améliorer le climat des affaires et d'accroître la compétitivité du pays.



Dans ses directives, le président Faye a particulièrement mis l'accent sur « l'implication du patronat dans la finalisation des réformes du Code général des Impôts et du Code des Douanes », la poursuite de « l'apurement de la dette intérieure » et la facilitation de l'accès des PME/PMI à la commande publique. Outre l'accélération des réformes foncières et la montée en puissance de la formation professionnelle duale, le président a insisté sur la relance du tourisme via le Crédit hôtelier et le déploiement du « New Deal Technologique ».



Enfin, le Chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à l'application des recommandations des États généraux de l'Industrie, du Commerce et des PME, tout en exigeant la livraison dans les délais prévus des nouvelles infrastructures portuaires de Ndayane et de Bargny-Sendou.