Relance économique au Sud : le chef de l'État ordonne l'accélération du « Plan Diomaye pour la Casamance »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a ordonné ce jeudi 10 septembre 2026 l'accélération du « Plan Diomaye pour la Casamance (PDC) », qualifiant le pôle-territoire de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou de zone « stratégique dans la réalisation de l'Agenda national de Transformation Sénégal 2050 ».



Lors du Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de « prendre toutes les mesures idoines pour évaluer l'état de mise en œuvre » de ce programme de développement durable. Dans le volet sécuritaire et agricole, il a donné instruction d'assurer une « augmentation significative des ressources allouées au Centre national d'Action Antimines au Sénégal (CNAMS), afin d'accentuer les efforts de sécurisation des villages cibles et des sites de production agricole ».



Afin d'installer systématiquement les services publics dans les zones frontalières et de désenclaver la région, le président Faye a également exigé le renforcement des moyens attribués au PUMA et à l'ANRAC. Il a enfin annoncé la tenue prochaine d'une « réunion interministérielle d'évaluation et de relance du Plan Diomaye pour la Casamance », qui sera présidée par le Premier ministre.