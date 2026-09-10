Les ministres chefs de file sommés de transmettre leurs projets d'arrêtés primatorial avant le 24 septembre



Selon le communiqué, après avoir souligné que le Référentiel Sénégal 2050 demeure le cap majeur des politiques publiques, le chef du Gouvernement a rappelé les cinq engagements qui sous-tendent sa DPG à savoir le redressement des comptes publics ; la restauration de l’Etat de droit ; le renforcement de la souveraineté dans toutes ses dimensions ; la résolution des difficultés des Sénégalais et l’équité territoriale et sociale.



Le Premier ministre a engagé le Gouvernement à veiller à faire de la nouvelle doctrine de la « méthode », un modèle de gestion et de leadership qui doit se matérialiser par une culture de résultat basée sur la supervision étroite des dossiers stratégiques et des projets catalytiques.

Dans ce sens, Ahmadou Al Aminou Lô a demandé aux ministres chefs de file de lui transmettre, au plus tard le 24 septembre 2026, les projets d’arrêté primatoral de mise en place des groupes de projets. “Désormais, chaque programme devra être rattaché à l’un au moins de ces engagements”, précise-t-on dans le communiqué.

Lors du Conseil des ministres du jeudi 10 septembre 2026, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô est revenu sur sa Déclaration de Politique générale (DPG).