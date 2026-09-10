Conseil des ministres : le gouvernement valide l'autonomisation des femmes et « l'entraide judiciaire avec la Gambie »

Le Conseil des ministres, réuni en session exceptionnelle ce jeudi 10 septembre 2026, a examiné et adopté deux projets de loi majeurs consacrés à la coopération judiciaire régionale et aux droits économiques des femmes.



Au titre des textes législatifs validés, le gouvernement a approuvé « le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la convention d’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République du Sénégal et le Gouvernement de la République de Gambie, signée le 1er août 2023, à Banjul ». Ce texte vise à consolider le cadre juridique bilatéral et à faciliter la gestion des affaires civiles et commerciales transfrontalières entre les deux pays voisins.



Sur le plan social et économique, le Conseil a également adopté « le projet de loi relative à l’autonomisation économique des femmes », un texte clé destiné à renforcer le statut, l'inclusivité et les opportunités financières des femmes dans l'économie nationale.