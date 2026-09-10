Finances publiques : Ahmadou Al Aminou Lô exige le dépôt de la LFR 2026 avant le 15 septembre

Concernant spécifiquement le redressement des comptes publics, il a rappelé au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan la nécessité de veiller scrupuleusement : à la satisfaction intégrale des mesures correctives du misreporting dans le délai convenu avec le FMI ; au dépôt à l’Assemblée nationale du projet de la loi de finances rectificative 2026, au plus tard le 15 septembre 2026 ; et, enfin, à la soumission, au Conseil des ministres, du projet de loi de finances pour l’année 2027, le 30 septembre 2026.



Le Premier Ministre a informé le Conseil de la tenue de la première réunion du Comité interministériel de Suivi de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 au cours de la première quinzaine du mois d’octobre 2026, préparatoire à la réunion du Conseil présidentiel.