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Épidémie de diphtérie : un premier cas confirmé dans la région de Kolda ( Directeur CHR)



Épidémie de diphtérie : un premier cas confirmé dans la région de Kolda ( Directeur CHR)
Un premier cas confirmé de diphtérie a été signalé dans la région de Kolda. L’information a été donnée par le directeur du Centre hospitalier régional (CHR) de Kolda, Makhan Danfakha, qui a appelé les populations à renforcer les mesures de prévention face à cette maladie infectieuse.
 
Selon le responsable médical, le cas enregistré à Kolda provient du département de Vélingara. Le patient avait été pris en charge au niveau de son établissement sanitaire avant que le cas ne soit confirmé.
 
« À ce jour, huit régions sont touchées par cette épidémie, dont Kolda », a indiqué le directeur du CHR.
 
Face à cette propagation, l’autorité médicale insiste sur le respect strict des mesures d’hygiène et de prévention. Il recommande notamment le port du masque, particulièrement dans les situations à risque, la vaccination des enfants ainsi qu’une bonne hygiène des mains.
 
La diphtérie étant une maladie infectieuse transmissible, le directeur du CHR invite les populations à faire preuve de vigilance et à respecter les recommandations des services de santé. Il encourage également les parents à veiller à la vaccination régulière de leurs enfants afin de contribuer à limiter la propagation de l’épidémie.
 
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Ismaila Mansaly (correspondant)

Jeudi 10 Septembre 2026 - 22:28


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