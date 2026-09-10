Épidémie de diphtérie : un premier cas confirmé dans la région de Kolda ( Directeur CHR)

Selon le responsable médical, le cas enregistré à Kolda provient du département de Vélingara. Le patient avait été pris en charge au niveau de son établissement sanitaire avant que le cas ne soit confirmé.

« À ce jour, huit régions sont touchées par cette épidémie, dont Kolda », a indiqué le directeur du CHR.

Face à cette propagation, l’autorité médicale insiste sur le respect strict des mesures d’hygiène et de prévention. Il recommande notamment le port du masque, particulièrement dans les situations à risque, la vaccination des enfants ainsi qu’une bonne hygiène des mains.

La diphtérie étant une maladie infectieuse transmissible, le directeur du CHR invite les populations à faire preuve de vigilance et à respecter les recommandations des services de santé. Il encourage également les parents à veiller à la vaccination régulière de leurs enfants afin de contribuer à limiter la propagation de l’épidémie.



Un premier cas confirmé de diphtérie a été signalé dans la région de Kolda. L’information a été donnée par le directeur du Centre hospitalier régional (CHR) de Kolda, Makhan Danfakha, qui a appelé les populations à renforcer les mesures de prévention face à cette maladie infectieuse.