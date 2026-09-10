Suivi du Pacte national de stabilité : Le Premier ministre annonce des rencontres avec le patronat, les syndicats et la presse

Il a demandé à la société Sénégal Numérique SA (SENUM-SA), sous la supervision de la Primature, de mettre en place un système d’information, de veille et de prise en charge des préoccupations des populations. Ce dispositif est alimenté par l’administration centrale et les services déconcentrés des ministères ainsi que les collectivités territoriales et les mécanismes de dialogue citoyen.

Le chef du Gouvernement a, en outre, souligné l’importance d’assurer une communication de maintien de la dynamique enclenchée par la Déclaration de politique générale (DPG).



A cet égard, il a annoncé des rencontres prochaines avec le patronat, les syndicats pour le suivi du Pacte national de stabilité pour une croissance inclusive et durable.



Le PM prévoit également de rencontrer les organisations de la société civile, la presse ainsi que le Conseil consultatif des Jeunes du Sénégal, après son installation par le Président de la République à la fin de ce mois.

En marge du Conseil des ministres, le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lô a demandé au ministre, Secrétaire général du Gouvernement de convoquer, dès la semaine prochaine, une réunion du Comité ad hoc en charge du dossier de rationalisation des entités du secteur parapublic, en vue d’arrêter la feuille de route de mise en œuvre.