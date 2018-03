24h après la découverte du corps de Serigne Fallou Diop, la colère à Rufisque ne s’estompe pas

La colère des habitants de Gouye Mouride de Rufisque ne s’estompe pas près de 24 heures après la découverte du corps sans vie du petit Serigne Fallou, âgé de deux ans et six moi. En effet, ces riverains qui ont fait violemment face hier, aux forces de l’ordre, continuent de réclamer de l’Etat et des autorités locales, plus de sécurité.



La demeure de la victime, qui ne désemplit pas depuis l’annonce de la découverte macabre et de son identité, et elle accueillera le ministre de la Pêche Oumar Guèye pour présenter ses condoléances.



D’ailleurs, le directeur de la Sécurité publique, le commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop va tenir un point de presse cet-après midi pour se prononcer sur la recrudescence des enlèvements et meurtres d’enfants.