25 000 cas de brûlures par an : le Sénégal lance un Centre des Grands Brûlés à 15 milliards FCFA

La signature du contrat de construction du Centre de Traitement des Grands Brûlés (CTGB) s'est tenue ce mercredi 13 mai 2026 au Building administratif Président Mamadou Dia, en présence du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, et du ministre des Forces armées, le général Birame Diop.



Porté par l'État du Sénégal, la Fondation SENELEC et l'Hôpital Principal de Dakar, ce projet structurant répond à un enjeu majeur de santé publique. Chaque année, le Sénégal enregistre plus de 25 000 cas de brûlures, dont près de 1 000 cas graves nécessitant une prise en charge spécialisée.



D'un coût estimé à 15 milliards FCFA, le futur centre disposera de 40 lits spécialisés, d'unités de réanimation et de chirurgie reconstructrice, ainsi que d'équipements modernes destinés à améliorer durablement la prise en charge des patients brûlés.