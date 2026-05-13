Élite militaire : les Forces spéciales marines du Sénégal sacrées championnes des « Flintlympics » 2026

Les unités d’élite sénégalaises ont marqué de leur empreinte l’exercice international Flintlock 2026. En s’imposant au classement général des « Flintlympics », les Forces spéciales marines confirment leur haut niveau de préparation opérationnelle sur la scène continentale.







C’est une consécration majeure pour les forces de défense sénégalaises. Dans le cadre de l’exercice militaire international Flintlock 2026, organisé sous l’égide du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), les Forces spéciales marines du Sénégal ont remporté le classement général de la compétition dénommée « Flintlympics ».







Cette rencontre de haut niveau, accueillie cette année conjointement par la Côte d’Ivoire et la Libye, constitue un rendez-vous incontournable pour les unités d’élite. La compétition a permis aux détachements participants de tester rigoureusement leurs capacités physiques et leurs aptitudes opérationnelles dans des conditions exigeantes.



Le succès sénégalais ne doit rien au hasard. Sur les six épreuves que comptait la compétition, les forces nationales se sont imposées dans trois d'entre elles. Cette performance souligne la polyvalence et la maîtrise technique des commandos de la marine, capables de rivaliser avec les meilleures unités africaines et internationales engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité transfrontalière.







Au-delà de l’aspect compétitif, cet exercice vise à renforcer l’interopérabilité entre les nations partenaires et à harmoniser les tactiques d’intervention. En terminant en tête de ce classement, le Sénégal réaffirme son rôle de pilier sécuritaire dans la région et l'excellence de la formation de ses troupes d'élite.

