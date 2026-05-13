AGEROUTE : le DRH accuse le DG de "violations flagrantes", Moustapha Fall promet de répondre

Le directeur des ressources humaines de l'AGEROUTE, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, a brisé le silence ce mercredi pour dénoncer publiquement, devant la presse, les agissements du directeur général de l'agence, Moustapha Fall, nommé en décembre dernier.



En seulement cinq mois, il lui reproche 23 notes de service rédigées sans concertation, des mutations jugées irrégulières, l'usage de deux véhicules V8 en violation d'un décret de 2021 supprimant les véhicules de fonction, la signature d'un protocole de 4 milliards de FCFA sans aval ministériel ainsi que le non-respect de la loi sur la déclaration de patrimoine.



« Il a deux V8 à sa disposition. Un V8 coûte 80 millions de FCFA. Celui-ci a un nouveau modèle V8 qui amène parfois son enfant à l'école. Il perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle alors que normalement il n'a plus droit à une voiture », a dénoncé le DRH.



« Pensez-vous que l'État peut cautionner cette violation flagrante et manifeste des textes qui encadrent l'action des dirigeants ? Aujourd'hui, on foule ces textes au pied pour faire ce que l'on veut », s'interroge-t-il.



Le DRH interpelle directement les autorités, estimant que ces dérives trahissent les engagements de bonne gouvernance du nouveau pouvoir. Il a également tenu à souligner un contraste saisissant.



« Le ministre Dethié Fall fait preuve de beaucoup de sacrifices. À son arrivée, il n'avait même pas de véhicule, il était obligé d'en emprunter un pour ses tournées. Pendant ce temps, le DG Moustapha Fall dispose de deux V8, dont un à usage familial », a-t-il fait savoir.



De son côté, le directeur général de l'AGEROUTE promet de répondre et de démonter point par point les accusations portées par son DRH.