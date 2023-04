27e journée Liga: Benzema inscrit un triplé en 7 minutes, le Réal torpille Valladolid (6-0)

Un triplé express. En sept minutes, Karim Benzema a transpercé par trois fois la défense de Valladolid ce dimanche en Liga. Le Français a d'abord été opportuniste en profitant d'une erreur de Jawad el Yamiq pour marquer d'une tête à bout portant (25e). Puis a trompé le portier adverse d'une frappe limpide quatre minutes plus tard de l'entrée de la surface (29e).



Pour parfaire sa prestation, l'ancien Lyonnais a repris un centre périlleux de Rodrygo d'un retourné acrobatique impressionnant (32e). Avec ce coup de chapeau - alors qu'il reste une période à jouer - le Ballon d'Or 2022 cumule maintenant 14 buts en Liga. Et pointe à 3 réalisations de Robert Lewandowski, avec 10 journées restantes, indique L’ÉQUIPE.



Le Réal Madrid s’est imposé 6-0 contre Valladolid avec d’autres buts de Rodrygo, Asensio et Vasquez. Ce dernier a marqué sur une passe décisive de Eden Hazard qui est entré à la 65e minute de jeu à la place de Karim Benzema.