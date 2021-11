29 novembre 2020-29 novembre 2021 : Il y a un an disparaissait Pape Bouba Diop !!

Il y a un an, disparaissait l'ancien milieu de terrain sénégalais Pape Bouba Diop. Son décès survenu suite à une longue maladie a été annoncé par la Fédération sénégalaise de football ( FSF) via un communiqué. Une nouvelle qui a mis le Sénégal sous le choc.



Les fans de foot se rappellent sans doute de ce moment de bonheur que Pape Bouba Diop, natif de Rufisque, a procuré aux supporters sénégalais. Ce centre venu de la gauche d'El-Hadji Diouf, repris par Pape Bouba Diop du gauche, en deux temps, dans les cages vides de Fabien Barthez. Ce but inscrit en ouverture du mondial 2002 contre l'Équipe de France, a fait de Pape Bouba Diop une légende au Sénégal. L'ancien milieu de terrain international, est devenu ce jour-là le premier buteur sénégalais de l'histoire de la Coupe du monde.



Ses faits d'armes footballistiques commencent au Jaraaf de Dakar entre 1997 et 1999. Le natif de Rufisque s’envole en Suisse dans les clubs (Vevey, Neuchâtel Xamax, Grasshopper Zürich) et à Lens entre 1999 et 2002.



Au cours sa carrière, Diop a joué, en Angleterre (Fulham, Portsmouth, West Ham, Birmingham) et en Grèce (AEK Athènes). À son palmarès figurent une coupe d'Angleterre, remportée en 2008 avec Portsmouth, et une coupe de Grèce, trois ans plus tard, quand il évoluait à Athènes.



Pape Bouba Diop retrouve l'Angleterre en fin août 2011 en s'engageant pour un an, avec option d'une année supplémentaire, à West Ham United. Le 9 octobre 2012, il signe en faveur de Birmingham City un contrat d'une durée d'un mois.



Sélectionné dans l'équipe nationale sénégalais, Pape Bouba Diop comptabilise 62 sélections et 11 buts, entre 2001 et 2008.



Décès et distinction à titre posthume



Atteint de la maladie de Charcot, Pape Bouba Diop qui est né le 28 janvier 1978 à Rufisque, meurt le 29 novembre 2020, à l'âge de 42 ans en France.



Le 4 décembre 2020, Macky Sall élève le digne fils de Rufisque au rang de grand officier de l'ordre national du lion. Le Président Macky Sall annonce également que son nom sera donné au musée qui sera construit au futur Stade olympique de Diamniadio.