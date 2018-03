29e journée Ligue 1 : Ismaila Sarr et Moussa Konaté buteurs

Les deux attaquants sénégalais Moussa Konaté et Ismaila Sarr ont inscrit les seuls buts de leurs deux clubs respectifs (Amiens SC et Stades Rennais) , qui ont fait match nul.



Les Rennais ont pu revenir au scoré grâce à un but d'Ismaila Sarr à la 86e minute, après avoir été menés depuis la 35e.



Amiens a ouvert le score grâce à son international sénégalais. Mais ils ont été rejoints à la 64e par Dijon de Papy Djilobodji qui a délivré la passe décisive sur le but.