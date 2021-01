2e tour préliminaires Ligue africaine des champions: Teungueth FC pour créer l’exploit au Raja

La suite de l’aventure de Teungueth FC en Ligue des champions passera inexorablement par une grosse performance à Casablanca. Accroché à domicile (0-0) il y a une dizaine de jours, TFC est condamné à réaliser un exploit à l’extérieur face à un des favoris de cette compétition. Pour assouvir ce rêve de créer le hold-up, TFC devra se montrer beaucoup plus ambitieux dans le jeu. A l’aller, les hommes de Youssoupha Dabo se sont beaucoup plus contentés de contenir le Raja que d’essayer de marquer.



A l’extérieur, ils vont sans doute adopter la même stratégie même s’ils devront montrer plus d’audace offensivement. Ils devront jouer plus libérés qu’à l’aller où ils avaient trop respecté l’adversaire. Sauf que pour cette manche retour le club marocain va imposer son jeu à domicile. Les clubs maghrébins ayant cette habitude de faire le dos rond hors de leurs bases pour ensuite exploser à domicile en montrant leur plein potentiel.



Pour ne pas avoir forcé son talent à l’aller au stade Lat Dior de Thiès, le RAC mettra ainsi tous les atouts de son côté pour décrocher la qualification. Le contraire serait un séisme pour ce club trois fois vainqueur de cette Ligue des champions (1990, 1993 et 1999) et finaliste de la coupe du monde des clubs en 2013.



Deux cas de Covid-19 au sein du Raja

Toutefois, deux cas positifs au Covid-19 enregistrés (un joueur et un membre du staff) dans l’effectif du Raja de Casablanca après avoir réalisé des tests, ce dimanche, en prévision de leur choc en Ligue des Champions contre TFC.



Habituellement bouillant lors des matches du Raja, le stade Mouhamed V va sonner creux à cause du huis clos exigé aux clubs à cause de la Covid19. Chose qui pourrait constituer un atout pour la bande à Moutarou Baldé qui pourrait être perturbé face à l’hostilité habituelle des déplacements dans les clubs maghrébins. Dans un stade vide, les deux formations partiront à chances égales. TFC devra soit gagner ou décrocher un nul avec des buts ou au bout du suspense à l’épreuve des tirs au but s’il réussit à obtenir un nul vierge.



L’équipe chère au président Babacar Ndiaye essaiera de décrocher la qualification peu importe la manière pour ainsi mettre fin à la longue disette du Sénégal dans les compétitions interclubs. En effet depuis 2004, année de l’épopée de la Jeanne d’Arc en phases de poule de la Ligue des Champions, aucun autre club sénégalais n’a réussi à dépasser le troisième et dernier tour d’une compétition africaine.



Les coéquipiers de Baye Djiby Diop auront ainsi le double défi de marquer l’histoire du club de la vieille ville en se qualifiant pour la première fois en phase de poule d’une compétition africaine mais aussi briser la spirale négative des clubs sénégalais en Afrique. Teungueth FC devra donc faire forte sensation pour réussir à participer pour la première fois à une phase finale de la compétition.



Programme

Mardi 5 janvier 2020 Complexe sportif Mohamed V de Casablanca

18h00 Raja – Teungueth FC (aller 0-0).



Le Témoin