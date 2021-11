2ème journée Ligue 1 sénégalaise : Jaraaf et Douane se relancent, Diambars reste en tête

Le « grand match » de la 2ème journée de L1, entre les deux derniers représentants sénégalais en compétitions africaines, s’est soldé par un match nul, samedi dernier au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Teungueth FC, champion en titre qui a disputé la Ligue africaine des champions, n’a pu venir à bout de Diambars qui s’était aligné en Coupe de la CAF. Toutes deux victorieuses lors de leur première sortie, ces deux équipes visaient un deuxième succès de rang. Même si chacune a eu sa période de domination (les Rufisquois durant la première, les « Académiciens » de Saly pendant la deuxième), aucune n’a pu faire la différence. Le match s’est soldé sur un score nul et vierge (0-0).



La Linguère, autre équipe qui avait remporté un succès lors de la 1ère journée pour son retour en L1, n’a pu enchainer. Elle s’est même inclinée (0 – 2) devant le Jaraaf qui, après avoir raté son départ, se relance bien dans son « nouveau jardin » du stade Iba Mar Diop, au cœur de la Médina. Les deux autres matchs de ce samedi n’ont pas connu de vainqueur.



Après une entrée en matière réussie lors de la 1ère journée de L1, face au voisin pikinois (nul vierge en déplacement), Guédiawaye FC a connu son premier accroc avec sa défaite à domicile, ce dimanche, face à l’AS Douanes (1 – 2). Le soutien massif des supporters et la présence d’autorités politiques au stade Amadou Barry n’ont pas suffi pour porter les hommes du coach Souleymane Diallo vers un premier succès. Ils ont fait les frais de la farouche volonté des Douaniers de se relancer suite à leur revers initial concédé face au champion en titre ; Teungueth FC.



C’est la seule victoire enregistrée hier dimanche, les deux autres matchs s’étant achevés sur des nuls entre le Ndiambour et l’US Gorée (1 – 1) et (0 – 0) entre le CNEPS Excellence et Génération Foot.



Au total donc, après deux journées, aucune équipe n’a engrangé le plein de points aucune des vainqueurs lors de l’ouverture ne s’étant imposée. Mais Diambars reste en tête, toujours suivi de Génération Foot et de Teungueth FC (tous 4 points). Et toutes ont enregistré au moins un point. Mais le Ndiambour reste lanterne rouge (1 point). Ce qui promet une suite de compétition très disputée.



Tous les résultats :

Teungueth FC – Diambars 0 – 0

Ndiambour – Gorée 1 – 1

CNEPS Excellence – Génération Foot 0 – 0

Guédiawaye FC – AS Douanes 1 – 2

Dakar SC – AS Pikine 1 – 1

Jaraaf – Linguère 2 – 0

Mbour PC – Casa Sports 0 – 0