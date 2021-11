2ème journée Ligue 2 : NGB signe son premier succès, Keur Madior leader

Relégué à la fin de la précédente saison, NGB avait ramené le point du nul lors de sa première sortie en Ligue 2, chez le Jamono de Fatick. On attendait de le voir sur ses bases. Hier dimanche, lors de la 2ème journée, le club de Niary Tally a signé sa première victoire aux dépens du Duc (2-0). Ce qui le propulse dans les hautes sphères du classement, en attendant la fin de la journée, ce lundi. Son adversaire de la 1ère journée (Jamono Fatick) est de son côté allé gagner chez Demba Diop FC de Mbour (0-2).



On attendait la réaction de la Sonacos battue d’entrée par la Renaissance de Dakar, lors de la première levée de la 2ème journée de L2, face au promu thiessois, le Wally Daan. Il n’en fut rien. Les « Huiliers » ont été contraints au nul vierge à Diourbel même (0-0).



Pendant ce temps, Keur Madior de Mbour disposait nettement d’Amitié FC de Thiès (4 – 2) pour s’installer provisoirement à la tête du classement.



Les Mbourois confirment leurs grosses ambitions de jouer les grands rôles dans ce championnat et de viser la montée. Pourvu simplement qu’ils ne flanchent pas sur la durée.



Cette 2ème journée prend fin cet après-midi avec deux matchs Thiès FC reçoit le Stade de Mbour, au Maniang Soumaré dans un derby régional.



Le Stade de Mbour avait bien réussi sa grande première en Ligue 2 avec une victoire (2 – 1) sur un des cadors de la saison passée, l’US Ouakam. L’USO justement qui après avoir subi la loi d’un relégué, va tenter ce lundi, en clôture de la 2ème journée, d’imposer la sienne à un promu, Oslo FA.



Les résultats enregistrés :

Port – Renaissance 1 – 1

Demba Diop FC – Jamono de Fatick 0 – 2

Duc – NGB 0 – 2

Sonacos – Wally Daan 0 – 0

Keur Madior – Amitié FC 4 – 2



Programme lundi 29 novembre



à 16h30 à Amadou Barry : US Ouakam – Oslo FA ;

à Maniang Soumaré : Thiès FC – Stade de Mbour