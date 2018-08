3 ans après la mort de Ramatoulaye, deux enseignants de Cours Sainte Marie de Hann inculpé pour homicide involontaire

Rebondissement dans l'affaire de la mort par noyade de l'élève de Cours Sainte Marie de Hann par noyade, lors d'une sortie scolaire au Lac Rose.

Le Doyen des juges vient de renvoyer devant la Chambre correctionnelle, G. Cissé et A. Faye, respectivement enseignante et conseiller à l'éducation au sein dudit établissement. Et ce pour homicide involontaire et négligence.



D'après le journal Libération qui donne l'information, l'ancienne directrice générale qui avait été mise en examen au cours de l'instruction a obtenu le non-lieu en même temps que deux autres enseignants.



Pour rappel, le père de la fille Samba Mangane s'est désisté de sa plainte. Mais l'action publique suit son cours. L'instruction a relevé des soupçons manifestes de négligences. Ce que des témoignages de responsables de l'hôtel, où le drame s'est produit, attestent.