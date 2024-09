30 ans de l'UEMOA : 40 projets et programmes réalisés au Sénégal depuis 2005

La dynamique d'intégration économique et monétaire en Afrique de l'Ouest, qui regroupe huit (8) pays, a célébré ses 30 ans en 2024. Depuis 2005, le Sénégal a bénéficié de 40 projets et programmes initiés par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). La Représentante résidente de la Commission de l'UEMOA à Dakar a saisi cette occasion pour dresser le bilan des interventions et activités menées dans le pays, où l'acte fondateur de cette institution communautaire a été signé en janvier 1994.



Cette institution communautaire couvrant une superficie de 3 millions 512 mille Km² avec une population estimée à 42 millions d'habitants, offre un vaste espace de fluidité des échanges et du renforcement des activités économiques



Pour la Représentante résidente Aissa Kabo, « l'espace UEMOA est une intégration réussie qui a permis de développer d'importantes politiques d'intégration économiques et monétaires ».



Elle estime, à l'heure du bilan, l'Union est « au cœur des métiers, des services, des capitaux et de la libre circulation des biens et des personnes. Ce qui témoigne, selon elle de la fluidité des échanges commerciales et du développement des activités libérales, renforcées notamment grâce au droit d'établissement et d'exercices des citoyens de l'Union ».



Selon Aïssa Kabo, « c'est pour mieux permettre aux populations membres de sentir l'impact que l'institution économique et monétaire a délaissé l'aspect purement textuel pour initier des activités concrètes afin d'impacter positivement le quotidien».



« Cette réorientation politique stratégique a permis de réaliser pas mal de résultats au Sénégal et dans tous les pays membres de l'UEMOA », a expliqué Mme Kabo.



3000 cadres de l'administration formés



Sur l'aspect éducation et formation, elle fait savoir que de 2005 à 2019, « 60 bourses d'excellentes ont été délivrées par l'UEMOA, qui envisage désormais d'octroyer 10 bourses d'excellence chaque année ».



Dans le cadre de la formation et de la capacitation des agents de l'administration sénégalaise, Aïssa Kabo informe que « l'organisation d'intégration a formé 3000 cadres de l'administration depuis sa création. Concernant la modernisation de l'administration ». Elle soutient que « 53 structures au niveau national ont été interconnectées ».



La jeunesse n'a pas été en reste, selon la Représentante Résidente des « pôles de recherches et de formations, ont été initiés pour outiller les jeunes sur les secteurs de l'agriculture, de la santé et de l'énergie ».



Pour ce faire, dit-elle, « 24 métiers prioritaires pourvoyeurs d'emplois ont été dispensés aux jeunes ». Dans la même lancée, poursuit Mme Kabo, un « programme d'accompagnement de qualité des entreprises artisanales a été mis en place en vue d'épauler les acteurs à travers des startups ».



L'Organisation a aussi lancé, au Sénégal le « projet Talent Africain à l'international pour mettre en lien 350 jeunes talents en rapport avec 39 entreprises établies dans l'UEMOA ».



Pour booster le secteur privé, qui selon Mme Kabo, doit être le principal porteur de la croissance, l'UEMOA a implémenté un plan d'accompagnement du secteur privé.



Sur le domaine de l'énergie, « l'UEMOA a aussi mis en place un fond spécial destiné à aider la Senelec dans ses activités. Ce qui a permis, d'installer 1835 lampadaires solaires au Sénégal », d’après la représentante de l'Organisation régionale.