30e journée Liga! un match nul fou entre Villareal et Barça (4-4)

Rien ne laissait imaginer un tel résultat final, après un premier quart d'heure qui avait vu le Barça se promener à la Ceramica. Aligné en l'absence de Dembélé (blessé) et de Messi (qui a commencé sur le banc), Malcom a réalisé un très bon début de match. Passeur décisif samedi face à l'Espanyol (2-0), l'ancien Bordelais a été à l'origine de l'ouverture du score de Coutinho (12e) avant de marquer, sur un service de Vidal (16e). Coutinho (16e) et Umtiti (21e) ont manqué l'occasion de creuser encore l'écart.



La défense catalane, sans Piqué, a totalement coulé face au Sous-marin jaune. Le jeune Nigérian Chukwueze a mis la défense centrale 100% française Umtiti-Lenglet au supplice. Il a réduit la marque en deux temps, à la 23e. A la 50e, c'est lui qui a servi Toko-Ekambi pour l'égalisation. Laissant d'immenses espaces, le Barça a encaissé deux autres buts (Iborra, Bacca). Et encore, ter-Stegen a souvent sauvé les siens (quelle parade en déséquilibre sur un tir de Chukwueze à la 68e!)



L'entrée de Lionel Messi (61e) et l'expulsion d'Alvaro (87e) ont totalement relancé le leader. L'Argentin a inscrit son septième coup franc direct de la saison en Liga (90e+1), en force dans la lucarne. Luis Suarez a égalisé à la 90e+4, sur un second ballon. Un match fou, qui permet au Barça d'accueillir son dauphin de l'Atlético, ce week-end, avec une confortable avance.



L’Equipe