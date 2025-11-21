31e réunion OMD-AOC à Dakar: des recommandations clés pour renforcer la gouvernance douanière en Afrique de l’Ouest et Centrale

La 31e réunion du Comité des experts de la Région Afrique de l'Ouest et Centrale de l'Organisation mondiale des Douanes (OMD-AOC), a pris fin ce vendredi, à Dakar. Après 72heures de débats et de réflexions sur des problématiques de la Région, notamment les grands projets en cours, le renforcement du cadre institutionnel de la région, le plan stratégique de la région, et le fonctionnement des structures régionales entre autres, les participants ont formulé un certain nombre de recommandations allant dans le sens d’une meilleure gouvernance douanière, informe la Douane sénégalaise sur sa page Facebook.



Selon la même source, ces recommandations seront portées à la connaissance des Directeur généraux des administrations douanières de la région lors de leur prochaine conférence prévue en 2026, à Freetown, en Sierra-Leone.



La cérémonie de clôture a été présidée par le Coordonnateur de la DGD. « Je suis convaincu qu’une appropriation rigoureuse des recommandations par nos Administrations nous sera très utile, dans un contexte où nos pays respectifs sont confrontés à des défis multiples, notamment en termes de lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée, de facilitation des échanges et de modernisation de nos systèmes douaniers », a déclaré Malick Mbaye.



Il a aussi réaffirmé « l’entière disponibilité ainsi que l’engagement constant des Douanes sénégalaises à accompagner la Vice-Présidence de la Région AOC dans la réussite des nobles missions qui lui sont confiées ».



Le Coordonnateur était entouré du Directeur des Opérations douanières, Ousmane Kane, et du Directeur des Systèmes d’Information, Hamidou Ndiaye. Avant la clôture, les experts ont tenu à adresser un satisfécit à la Direction générale des Douanes sénégalaises pour la qualité de l’organisation.



Le Directeur de Cabinet du Vice-Président de la Région, Abdoulaye Maïga, ainsi que le Coordonnateur régional représentant le Secrétaire général de l’OMD, Gatien Pangob Tetanga, ont également exprimé leur gratitude envers les autorités sénégalaises, rapporte la Douane.