32es de finale Coupe du Sénégal : Teungueth FC, DSC, Diambars FC et JA éliminés

Les 32es de finale de la Coupe du Sénégal, débutées mardi dans les régions avec les qualifications de Ouakam, ASFA, Thiès FC et Pout, ont continué ce mercredi avec des surprises majeures. Plusieurs ténors comme Teungueth FC, la JA, Diambars FC et HLM, ont été éliminés.



La magie de la Coupe du Sénégal, où les amateurs rivalisent souvent avec les professionnels, a une fois de plus opéré. Builders FC a ainsi créé l'exploit en sortant l'AS Bambey, promu en Ligue 2, après un match nul (1-1, tab 4-2).



Le Stade de Mbour et le DUC ont éliminé respectivement HLM (1-1, tab 8-7) et Teungueth FC (1-0). Dans les confrontations entre équipes professionnelles, AJEL et Casa Sports ont pris le dessus sur Dakar Sacré-Cœur (2-0) et ASC Cambérène (1-0).



Dans les autres rencontres, les favoris ont généralement confirmé leur statut.



Entrée en lice de Gorée et Essamaye FC



Ce jeudi, les regards se tournent vers la banlieue où les leaders des Ligues 1 et 2, l'US Gorée et Essamaye FC, affronteront respectivement l'AS Pikine et Guédiawaye FC. Ces deux affiches s'annoncent particulièrement intenses, notamment avec les retrouvailles entre l'US Gorée et l'AS Pikine, qui s’étaient déjà affrontés en championnat dans un duel remporté par les Insulaires.