36 migrants partis de Kayar le 27 septembre ont péri dans l’océan

Notre confrère espagnol sur place Txema Santana, nous informe de la TRAGÉDIE survenue avec la pirogue partie le 27 septembre 2023 de Kayar (Sénégal) avec 70 personnes. Seules 24 d’entre elles ont survécu et sont hospitalisés à El Hierro. Omar Ka et et Thierno Ka font parties des 36 victimes.



Nous y reviendrons !